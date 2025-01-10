Бразильский игрок Нандо покинул матч из-за расизма в Новосибирске

Из-за оскорблений игрок покинул матч по футзалу.

Пятикратный чемпион России и шестикратный обладатель Кубка страны, игрок сборной России по футзалу Нандо был вынужден покинуть матч в Новосибирске из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков. Инцидент произошел во время второго матча 14-го тура чемпионата России, который завершился победой гостей со счетом 6:1.

Пресс-служба клуба "Норильский никель" выразила возмущение поведением фанатов и заявила, что участники инцидента не имеют отношения к спорту.

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