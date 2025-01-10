Экс-солистка группы «Воровайки» из Сибири Светлана Ларионова победила в шоу «Царица»

Сибирячка с фурором выступила в финале шоу «Царица» на телеканале «Пятница» и получила корону победительницы.

10 января на телеканале «Пятница» состоялся финал шоу «Царица». Это вокальный конкурс, в котором участие принимают простые женщины, которые всегда мечтали петь, но за всю жизнь не смогли исполнить мечту. Благодаря проекту у них появился шанс выйти на сцену и заявить о себе.

Из 12 конкурсанток в финал вошли четыре участницы. По результатам голосования жюри и зрителей в зале победу одержала бывшая солистка группы «Воровайки», которая родилась в Красноярском крае, Светлана Ларионова. В итоговом выпуске она исполнила песню «Ещё люблю».

Корону на голову победительницы надела член жюри Лариса Долина. Также Светлана Ларионова получила денежный приз, однако сумма не уточняется.

Ранее в шоу «Царица» Светлана Ларионова заявила, что ее выгнали из группы «Воровайки» из-за возраста – ей 41 год.

«Перед проектом я потеряла верю в то, что мне нужно выступать. Меня выгнали из группы буквально через месяц после развода, но я нашла в себе силы. Я – «Царица». Я вернулась на рельсы, с которых меня скинули», — заявила сибирячка в финале шоу.

Ранее Светлана Ларионова в одном из выпусков выступила с артистом из Новосибирска Давой. Дуэт исполнил песню Игоря Николаева «Такси».