Финансирование ХК «Сибирь» в 2025 году увеличится на 6 %

В 2025 году финансирование хоккейного клуба «Сибирь» составит 1,288 млрд рублей.

Это на 5,82 % больше, чем в 2024 году, когда сумма составляла 1,217 млрд рублей. Информация опубликована «РБК-Новосибирск».

Увеличение бюджета связано с необходимостью покрытия текущих расходов клуба. В 2024 году финансирование выросло на 47 % по сравнению с 2023 годом.

В региональном Министерстве спорта уточнили, что дополнительные средства направлены на поддержку работы команды. ХК «Сибирь» продолжает участие в регулярном чемпионате сезона 2024/2025 и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками.