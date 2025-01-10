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общество

Финансирование ХК «Сибирь» в 2025 году увеличится на 6 %

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В 2025 году финансирование хоккейного клуба «Сибирь» составит 1,288 млрд рублей.

Это на 5,82 % больше, чем в 2024 году, когда сумма составляла 1,217 млрд рублей. Информация опубликована «РБК-Новосибирск».

Увеличение бюджета связано с необходимостью покрытия текущих расходов клуба. В 2024 году финансирование выросло на 47 % по сравнению с 2023 годом.

В региональном Министерстве спорта уточнили, что дополнительные средства направлены на поддержку работы команды. ХК «Сибирь» продолжает участие в регулярном чемпионате сезона 2024/2025 и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками.

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Игорь Кириченко
Журналист

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