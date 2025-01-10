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вчера 23:25
общество

Хирурги из Новосибирской области подвели итоги новогодних каникул

Фото: Pexels.com

Специалисты НМИЦ имени академика Мешалкина подвели итоги работы в новогодние праздники.

Как сообщили в пресс-центре учреждения, врачи принимали пациентов круглосуточно.

За этот период центр принял 11 пациентов с острым инфарктом миокарда, 2 с тромбоэмболией лёгочной артерии, 2 с острым расслоением аорты и 2 новорождённых с критическими врождёнными пороками сердца.

Кроме того, сотрудники продолжали оказывать помощь пациентам, поступившим ранее, среди которых было около 40 человек, включая как взрослых, так и детей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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