Изменения в штрафах и повышение цен на страховку. Эксперт объясняет, что будет с ОСАГО в 2025 году

В 2024 году наблюдался активный рост автокредитования, что способствовало увеличению спроса на автомобильное страхование. Однако основной прирост затронул преимущественно сегмент каско. Несмотря на обязательный характер ОСАГО, не все автовладельцы оформляют полис сразу после покупки машины.

Новые штрафы за отсутствие страховки

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в законодательстве, которые могут существенно повлиять на рынок ОСАГО. Одним из ключевых нововведений станет введение штрафа от 3000 до 5000 рублей за повторное управление автомобилем без полиса. Для сравнения, сейчас штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей, при этом не учитывается частота нарушений. Увеличение штрафных санкций за повторные нарушения может стимулировать рост числа оформленных полисов, так как сумма двух штрафов будет сопоставима со средней стоимостью ОСАГО.

Автоматическая проверка страховки через камеры

Еще одним фактором, способным повлиять на увеличение числа оформленных полисов, станет внедрение системы автоматической проверки наличия ОСАГО с помощью камер. Однако на первом этапе водителям, у которых отсутствует страховка, будут направляться предупреждения, а не штрафы.

Исключение ОСАГО из списка документов для регистрации авто

С другой стороны, с марта 2025 года полис ОСАГО будет исключен из перечня обязательных документов для регистрации автомобиля. Это может привести к тому, что часть водителей отложит оформление страховки, что негативно скажется на динамике рынка.

Рост цен на ремонт и запчасти

Удорожание автомобильных запчастей вынуждает страховые компании увеличивать выплаты по страховым случаям. Это связано с тем, что ремонт поврежденных транспортных средств требует использования более дорогих комплектующих. Чтобы компенсировать эти расходы, страховщики повышают тарифы на ОСАГО. Таким образом, рост стоимости ремонта и запасных частей, а также проблемы с их поставками, как и в 2024 году, могут привести к дальнейшему увеличению цен на страховые полисы.