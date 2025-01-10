Как алкоголь может «убить» зубы – врач пояснил, как свести до минимума вред и не отказывать себе во время застолья

По заверениям российских медиков, самую большую опасность для зубов и дёсен несёт сочетание алкоголя с классическими кисло-солёными закусками.

Пара «водочка и огурчик» или «текила и соль», а также «коньячок и лимончик» способны убить зубы и дёсны, уверяют российские стоматологи. Наибольшее количество жалоб на повышенную чувствительность зубов и кровоточивость дёсен фиксируется после новогодних затяжных выходных. И этому есть логичное, вполне научное объяснение.

«Алкогольные напитки, особенно содержащие сахар или кислоты, такие как коктейли, шампанское и вино, могут вызывать разрушение зубной эмали и провоцировать воспаление десен. Повышенная кислотность и сахарная среда создают идеальные условия для развития кариеса и чувствительности зубов», — пояснила в интервью «Газете.Ru» заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

По её словам, особую опасность для эмали зубов и слизистой оболочки дёсен представляют сочетания алкоголя его с другими продуктами, когда «закуски вроде цитрусовых, солений или сладостей усиливают вредное воздействие, так как их химический состав усугубляет эрозию эмали и алкоголь может вызывать сухость во рту, что снижает защитные свойства слюны.

Однако выход есть всегда. Отказывать себе в рюмочке-другой во время дружеского застолья не стоит, но свети до минимума вред вполне реально.

«Регулярно запивайте алкогольные напитки водой, чтобы снизить их кислотное воздействие и поддержать баланс слюны. Постарайтесь ограничить в качестве закусок количество продуктов с высокой кислотностью, таких как лимоны и соленья», — советует опытный стоматолог.

Многие россияне после застолья спешат почистить зубы. Как ни странно, но врачи протестуют. По словам доктора Радько, «стоит избегать немедленного использования зубной щетки после употребления кислых напитков — это может усилить повреждение эмали».

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