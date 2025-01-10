Как сохранить слух с возрастом: рекомендации врача

С возрастом у многих людей наблюдаются изменения в слухе, такие как снижение восприимчивости к звукам и появление неприятных ощущений. Однако существуют способы замедлить этот процесс.

Как сообщила врач-хирург Екатерина Дмитренко изданию RuNews24.ru, важным фактором является защита слуха от громких звуков. Работа в шумной среде, посещение концертов или использование наушников на высокой громкости могут негативно сказаться на состоянии слуха. Использование берушей или наушников с шумоподавлением помогает снизить риск повреждения.

Регулярный уход за здоровьем ушей также играет ключевую роль. Врач советует своевременно обращаться к специалисту при появлении симптомов воспаления, таких как боль, выделения или снижение слуха.

Правильное питание, богатое витаминами и минералами, и физическая активность улучшают общее состояние организма и кровообращение, что важно для слуховых органов.

Врач рекомендует с возрастом регулярно проверять слух, чтобы своевременно выявлять изменения и получать профессиональную помощь.

Следуя этим рекомендациям, можно сохранить слух и качество жизни на долгие годы.