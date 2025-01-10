Кефир и творог – лучшее сочетание для идеальной лепёшки вкуснее сырников

Быстро, сытно и полезно позавтракать или перекусить в течение дня позволит простейший рецепт лепёшек на кефире с добавлением творога.

Именно введение творога в кефирное тесто делает это блюдо похожим на сырники. По отзывам российских домохозяек, творожные лепёшки на кефире позволяют «по-шустрому» накормить с утра или на полдник всю семью.

Набор продуктов для этого простого и сытного блюда найдётся в любом холодильнике:

кефир — 500 мл;

творог (жирность от 5%) — 250 г;

мука — 200 г;

яйцо — 2 шт.;

сода — 1 ч.л.;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Кефир, яйца, соль, перец, и творог (размятый вилкой) венчиком перемешать в отдельной посуде (допускается добавление любой рубленой зелени по вкусу). Затем ввести в эту массу муку с содой (кулинарным разрыхлителем). Тесто должно получится жидким, как сметана.

Выпекать лепёшки лучше на хорошо прокалённой антипригарной (блинной) сковороде. Для этого порцию жидкого теста разравнять лопаткой или ложкой по всей поверхности (примерно 5 мм толщиной) и накрыть крышкой.

По три минуты с каждой стороны достаточно для того, чтобы лепёшки пропеклись, как следует. Поглощать их лучше в горячем виде.

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