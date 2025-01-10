Метро Новосибирска перевезло рекордное число пассажиров за десятилетие

Пассажироперевозка в подземке стремительно растет.

Новосибирский метрополитен в 2024 году перевез 86 миллионов пассажиров, что стало рекордным показателем за последние десять лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мэрии города.

По сравнению с предыдущим годом пассажиропоток вырос на 1,9%, а среднесуточное количество пассажиров составило 235,3 тысячи человек.

Ранее на портале госзакупок сообщалось, что на первый этап продления метрополитена планируется выделить 2,9 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит разработать проект строительства левого перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща».