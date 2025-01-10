Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области подало иск против МУП «САХ» на 61,7 млн рублей

Суть претензий пока не известна.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании с МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) 61,7 млн рублей. Об этом 10 января сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск связан с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательств ответчиком. Подробности претензий на данный момент не раскрыты.

МУП «Спецавтохозяйство» с января 2024 года является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. До этого, с февраля 2023 года, предприятие временно исполняло функции регоператора.

Ранее, 1 апреля 2024 года, сотрудники ФСБ задержали директора предприятия Андрея Зыкова. Ему предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». 11 апреля суд арестовал его имущество на сумму 17,5 млн рублей.