На Кузбасс обрушится штормовой ветер с метелями

В Кузбассе ожидается сильный ветер и метель.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили о том, что сегодня, 10 января 2025 года, по области ожидается температура воздуха от -13 до -15 градусов ночью и до -6 — днем. Об этом передал портал vse42.ru.

Скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 17 метров.

В субботу, 11 января, ночью похолодает от -9 до -14 градусов, а днем до -7 максимум. Скорость ветра будет такой же сильной, что и днем ранее — до 13 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 12 января, похолодает до -10, местами до -15 градусов. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Также в выходные дни возможны снегопады и метели.

Напомним, что стало известно, когда резкое похолодание накроет Новосибирск