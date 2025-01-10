Начальником управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска назначена Ирина Бокова

Мэр Новосибирска назначил нового начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, мэр Максим Кудрявцев назначил начальником управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ирину Бокову.

К новой должности Ирина Бокова приступила вчера, 9 января 2025 года.

Биография

Известно, что Ирина Викторовна родилась в Баганском районе Новосибирской области. Окончила Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Она также работала в государственных, муниципальных и коммерческих структурах.

А с 2022 года занимала должность заместителя начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.