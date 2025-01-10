«Норильский никель» заявил, что расистская акция против игрока Нандо в Новосибирске могла быть спланирована

МФК «Норильский никель» прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями, прозвучавшими в адрес бразильского игрока Нандо. Это произошло 9 января во время матча с ПМФК «Сибиряк» в Новосибирске. По словам пресс-секретаря норильского клуба Михаила Туаева, произошедшее было спланировано заранее.

«На моей памяти подобных случаев в нашем виде спорта не было. Это не единичное выкрикивание одного человека, а организованная акция небольшой группы лиц. Сложно понять, зачем они это сделали, особенно учитывая, что Нандо — игрок, который давно выступает в России и защищал национальную сборную», — подчеркнул пресс-секретарь в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

По информации «Норильского никеля», группа из активных болельщиков целенаправленно оскорбляла Нандо.

«То, что случилось в Новосибирске — показатель именно организованного события. Некая группа лиц по какому-то предварительному сговору решили провести такую акцию», — добавил Михаил Туаев.

По его словам, «Сибиряк» — один из самых старейших клубов Российской Суперлиги. Команда была основана при Советском Союзе и долгие годы выступала на различных уровнях. «Норильский никель» так же давно играет с «Сибиряком», и никогда проблем не было.

В «Норильском никеле» отметили, что любые проявления расизма и предрассудков абсолютно недопустимы, и выразили поддержку своему игроку.

«Нандо — профессионал, он понимает, что подобное может случаться, но для любого человека это унизительно и обидно. Именно поэтому он покинул площадку до конца матча», — заключил представитель клуба.

Отметим, что в управлении МВД по Новосибирской области начали проверку по факту проявления расизма болельщиками новосибирского «Сибиряка» по отношению к игроку Нандо.