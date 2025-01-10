Новая волна мобилизации на СВО в 2025 году в Новосибирске. Заявление экспертов и позиция власти

Тема вероятного повторения мобилизационных мероприятий в России в 2025 году продолжает вызывать активные обсуждения в обществе. Вопросы, связанные с мобилизационной политикой, её финансовыми аспектами и законодательными изменениями, привлекают внимание как граждан, так и экспертов в сфере обороны и безопасности.

Подробнее о второй волне мобилизации: планы, прогнозы и официальные заявления – в материале Сиб.фм.

Политолог, военный эксперт Александр Чугай высказал своё мнение относительно возможной необходимости повторной мобилизации. В интервью Сиб.фм спикер отметил, что проблема нехватки военнослужащих в армии остаётся актуальной, несмотря на текущие показатели численности.

Людей всегда будет недостаточно, сколько бы их ни было в строю. Есть решение, которое, как я понимаю, выбрало нынешнее военное руководство – это техническое оснащение армии. Массовое использование беспилотников, системы защиты от вражеских дронов, наши ударные и разведывательные надводные и подводные беспилотники, а также защита от аналогичных технологий противника», – заявил Чугай.

По его словам, приоритет в военной стратегии сейчас смещён в сторону разработки и внедрения новых технологий, которые могут снизить потребность в массовом призыве. Такой подход требует серьёзных финансовых затрат, но позволяет сохранить внутреннюю стабильность и минимизировать потери среди личного состава.

«Все направления, где человека может заменить техника, должны быть ею обеспечены. Это дорого, но с точки зрения внутренней стабильности более выгодно», – говорит эксперт.

Чугай делает вывод, что на данный момент повторная мобилизация в России не является приоритетом для военного руководства.

Новая мобилизация в 2025 году: позиция Госдумы и подготовка к возможным сценариям

Несмотря на заявления об отсутствии планов по проведению повторной мобилизации, федеральный бюджет на 2025 год включает значительные расходы на мобилизационную подготовку. Это свидетельствует о готовности государства к любым возможным изменениям обстановки.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что возобновление мобилизационных мероприятий в ближайшее время не планируется. По его словам, подготовка носит плановый характер и направлена на совершенствование системы государственного управления и экономики страны.

«Мобилизационная подготовка охватывает не только личный состав, но и всю систему государственного управления и экономику страны», – пояснил Картаполов.

На эти цели в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 50 млрд рублей (16,5 млрд рублей в 2025 году). Депутат подчеркнул, что проведение комплексных мобилизационных мероприятий в мирное время является важной частью государственной политики.

Вопрос о повторной мобилизации остаётся открытым, но официальные лица и военные эксперты сходятся во мнении, что на данный момент необходимости в её проведении нет. В то же время Россия активно готовится к любым возможным вызовам, продолжая модернизировать армию, внедрять новые технологии и обеспечивать социальную поддержку военнослужащих. Эта стратегия демонстрирует комплексный подход к вопросам обороны и национальной безопасности, при котором внимание уделяется как укреплению военного потенциала, так и сохранению социальной стабильности внутри страны, полагают эксперты.