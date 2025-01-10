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общество

Новосибирская область впервые экспортировала пшеницу во Вьетнам

Фото: freepik

В прошлом году регион впервые экспортировал пшеницу во Вьетнам.

По данным информационного агентства ТАСС, Новосибирская область в 2024 году впервые экспортировала пшеницу во Вьетнам — было доставлено около 800 тысяч тонн. Об этом рассказал рассказал руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев.

Также сейчас продолжился экспорт мяса птицы в Китай, мороженого — в Абхазию, Азербайджан, Узбекистан и Вьетнам, а в декабре в Китай была отправлена первая партия утиного субпродукта объемом 26 тонн.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что область практически не импортирует продукцию животного происхождения, обеспечивая собственные потребности в молоке, мясе и яйцах.

Напомним, что цены на мандарины в Новосибирской области увеличились на 24%

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Валерия Митрохина
Журналист

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