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наука

Новосибирские ученые создали модуль для диагностики опухолей на МРТ

Фото: freepik.com

Модуль позволяет с высокой степенью точности обнаруживать и распознавать новообразования.

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали программный модуль для диагностики опухолей головного мозга на МРТ-изображениях. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Модуль позволяет точно выявлять новообразования, определять их размеры и состав.

Разработка была обучена на базе данных более тысячи пациентов, чьи диагнозы были подтверждены гистологическими исследованиями в дооперационном периоде.

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Игорь Кириченко
Журналист

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