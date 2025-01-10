Новосибирские ученые создали модуль для диагностики опухолей на МРТ

Модуль позволяет с высокой степенью точности обнаруживать и распознавать новообразования.
Специалисты Новосибирского государственного университета разработали программный модуль для диагностики опухолей головного мозга на МРТ-изображениях. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Модуль позволяет точно выявлять новообразования, определять их размеры и состав.
Разработка была обучена на базе данных более тысячи пациентов, чьи диагнозы были подтверждены гистологическими исследованиями в дооперационном периоде.