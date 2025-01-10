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общество

Новосибирский цирк исполнил новогодние мечты юных новосибирцев

Фото: пресс- служба Росгосцирка

В рамках «Елки желаний» и во взаимодействии со Следственным комитетом России по Новосибирской области Новосибирский государственный цирк исполнил три заветных желания детей из Новосибирской области: 6-летней Софии, 3-летнего Арсения и 7-летнего Данила.

8 января Настя из села Скала Колыванского района и вся ее большая семья приехали в цирк на шоу с хищниками Ярослава Запашного и даже увидели, как живут мохнатые артисты за пределами цирковой арены Помощь в исполнении детской мечты оказала администрация Новосибирского государственного цирка в лице исполнительного директора филиала Марины Тучиной.

Обыкновенное чудо под самый Новый год случилось и для семьи из города Бердска, где мама в одиночку воспитывает сына с инвалидностью. Мечта Артема – увидеть «тигров на земле и в воздухе» исполнилась, как по волшебству. Как отметила исполнительный директор филиала Росгосцирка в Новосибирске Марина Тучина, цирк создан, чтобы исполнять детские мечты, – так каждый из нас сам становится немного волшебником.

Впрочем, на этом чудеса не заканчиваются: в рамках акции и при поддержке Госдумы РФ маленький Богдан из Новосибирска вскоре отправится на представление и экскурсию в Новосибирский цирк.

#росгосцирк
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Александр Борисов
журналист

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