Новосибирску грозит экологическая катастрофа из-за уменьшения количества воробьев

Из-за того что воробьев становится меньше в Новосибирске, городу угрожает экологическая катастрофа.

Как сообщает орнитолог Алексей Яновский, из Новосибирска стали исчезать воробьи — это связано с изменением городского строительства и ухудшением экологической ситуации.

Ранее воробьи гнездились в домах высотой 3-5 этажей, где для этого были предусмотрены отверстия. Сейчас же современные здания, облицованные сайдингом, лишают птиц возможности устроить гнезда. Также сокращаются зеленые насаждения, являющиеся основным кормом для воробьев.

Алексей Яновский уточнил, что воробьи важны в пищевой цепочке, так как они едят насекомых. Поэтому экологическую катастрофу еще можно предотвратить, если при планировке домов будут учитывать гнездовья на крышах.