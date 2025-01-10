Новосибирцы не могли вызвать врача из-за сбоя линии единой регистратуры

У жителей города возникли проблемы во время вызова врача на дом.

Как сообщил портал Горсайт, вчера, 9 января 2025 года, жители Новосибирска не могли вызвать врача на дом, так как звонки на номер единой регистратуры не соединялись, а после долгого ожидания просто сбрасывались.

В министерстве цифрового развития уточнили, что причиной сбоя стал большой поток звонков, с которым система не смогла справиться.

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