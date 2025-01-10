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общество

Опубликованы имена известных новосибирцев, которые умерли в 2024 году

Коллаж: ХК "Сибирь" / аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО / правительство НСО

2024 год стал годом прощания с рядом значимых личностей, оставивших след в жизни Новосибирска. Среди них — актер Юрий Кондратьев, бывший министр Евгений Ким и физик Илья Гинзбург, а также известные общественные и политические фигуры.

Особое место в памяти горожан останется бывшему тренеру хоккейного клуба «Сибирь» Андрею Тарасенко. Он умер в возрасте 55 лет. 14 июля 2024 года, в ЛДС «Сибирь» состоялась церемония прощания с бывшим хоккеистом. На траурное событие пришли сотни новосибирцев, все близкие, друзья и знакомые спортсмена.

13 сентября в Новосибирске прощались с бизнес-омбудсменом Николаем Мамулатом. Церемония прощания прошла в похоронном доме на улице Кропоткина. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, в том числе руководители МАРП, «Деловой России» и других организаций, с которыми Мамулат активно сотрудничал. Отдельно с покойным простились и представители прокуратуры во главе с заместителем прокурора Александром Бучманом.

Среди тех, кто ушел из жизни в 2024 году, также числятся российские и мировые знаменитости, такие как Александр Масляков, Анастасия Заворотнюк, Василий Уткин, Ален Делон. Полный список — в материале Сиб.фм.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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