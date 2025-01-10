Опубликованы народные приметы на 10 января: что можно и нельзя делать

10 января по народному календарю отмечается Домочадцев день, также известный как Рождественский мясоед. С этой даты наши предки начинали готовить мясные блюда, за исключением среды и пятницы, когда соблюдался пост.

Этот день был посвящен семейным ценностям. Считалось, что единство семьи помогает достигать больших успехов. Вечером молодежь собиралась на гадания, хороводы и знакомства.

На Мясоед часто играли свадьбы, так как в этот период столы можно было накрывать богато, а сельскохозяйственные работы временно прекращались. Также читались заговоры для защиты дома от нечистой силы.

По приметам, иней на деревьях и безветренная погода сулят удачный и урожайный год.

Существовали и запреты. 10 января нельзя:

• Допускать, чтобы соль отсырела – это считалось плохой приметой.

• Шить и вязать, чтобы не запутаться в делах.

• Давать в долг или брать взаймы.

• Делать генеральную уборку, выносить мусор или открывать окна – это могло «выгнать счастье».

• Ругаться или оставаться в одиночестве – лучше помириться со всеми и провести день в кругу близких.