Опубликованы новые правила ЕГЭ в 2025 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) ежегодно претерпевает изменения, и 2025 год не станет исключением. В этом году планируется обновление формата экзаменов по шести дисциплинам. Какие именно перемены ожидают школьников, насколько эффективна текущая система ЕГЭ и станут ли задания сложнее?

Согласно информации на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), в 2025 году изменения коснутся экзаменов по русскому языку, литературе, информатике, физике и иностранным языкам. При этом экзамены по математике (как базового, так и профильного уровня), биологии, истории, обществознанию и географии останутся без изменений.



Русский язык

Задание №26, посвященное языковым средствам выразительности, заменено на задание №22. Теперь оно не требует анализа рецензии, а предполагает сопоставление пяти контекстов с девятью терминами. Максимальный балл за выполнение снижен с трех до двух.

• Нумерация заданий: в первой части экзамена задания №23–26 следуют после текста. В 2024 году на их месте были задания №22–25.

• Структура задания с развернутым ответом: в задании №27 (сочинение-рассуждение) проблема теперь формулируется в виде вопроса, а не предлагается ученику для самостоятельного определения.

• Аргументация: запрещено использовать примеры из аниме, графических романов, фанфиков, манги и компьютерных игр.

• Критерии оценки сочинения пересмотрены: вместо 12-критериальной системы введена 10-критериальная.

• Исключен критерий «Богатство речи» (К6), его место занял К10, оценивающий соблюдение речевых норм.

• Минимальный объем работы для проверки увеличен с 69 до 99 слов. Об этом сообщила Елена Провозен, директор по развитию образовательных продуктов компании MAXIMUM Education.



Литература

Тестовая часть:

• В задании №8 количество вариантов ответов увеличено до семи, при этом сохраняется неопределенность в количестве правильных ответов.

Письменная часть:



• В задании №5 указано конкретное произведение из школьной программы XVIII – первой половины XIX века.



• Одна из тем сочинения во второй части будет дискуссионной, что позволит ученику аргументированно выразить свою точку зрения.



• Допускается использование искусствоведческих терминов, если они соответствуют теме.



• В кодификатор вернулись произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя.



• В основной список добавлен роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», что означает возможность появления заданий по этому произведению.



• Критерий «Логичность, соблюдение речевых и грамматических норм» теперь оценивается по общему количеству ошибок без учета их типа.



Информатика



• Задание №16 усложнено: теперь требуется написать программу для вычисления арифметического выражения. Ранее выражение было короче и решалось аналитически.



• В заданиях №19–21 из блока «Теория игр» добавлена задача на уменьшение количества камней в кучах.



• Задание №26 получило новую формулировку, хотя суть решения осталась прежней.



• Задание №27 представляет собой новый прототип с использованием математических формул и нестандартной графической визуализации.



Физика



• В задании №21 вернулся блок «Механика», который в 2024 году был заменен темами «Электродинамика» и «Молекулярная физика».



• В задании №22 снова появились вопросы по молекулярной физике.



• В задании №26 возвращена тема «Статика».



Химия



• Первая часть задания упрощена: для получения максимального балла необходимо правильно решить задание №34.



• В демоверсии 2025 года задание №17 изменено: вместо множественного выбора теперь требуется установить соответствие.



• В задании №34, одном из самых сложных, может потребоваться расчет молярной концентрации.



Иностранные языки





• Задания под номерами 19–24, направленные на проверку грамматических навыков, могут быть объединены в единый текст вместо отдельных упражнений;



• В письменной части экзамена уточнены формулировки заданий, чтобы учащиеся четко понимали, какие именно ответы от них ожидаются;



• В устной части, в задании №4, расширены критерии оценки. Теперь в них прописано, за сколько ошибок и насколько снижается балл.



Стал ли ЕГЭ сложнее в последние годы и насколько он эффективен в 2025 году?



За последние годы ЕГЭ не стал сложнее, но стал более вариативным, отметил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.



«Вариативность — это большое преимущество. Например, если вы поступаете на мехмат или физтех, там требуется углубленная математика. А для гуманитарных направлений достаточно базового уровня, который, кстати, можно сдать уже в 10 классе. Это позволяет двигаться вперед постепенно», — пояснил он.

С мнением, что экзамены не стали сложнее, согласился и Андрей Лукутин, начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, учитель истории, победитель конкурса «Учитель года — 2004». По его словам, со временем меняются лишь форма и содержание ЕГЭ, а контрольно-измерительные материалы (КИМ) проходят процесс эволюции.

Ярким примером таких изменений, как отметил Ямбург, стали нововведения в экзаменах по иностранным языкам, литературе и истории.

«В английском языке появилась устная часть. Это сделало оценку более объективной по сравнению с прежними схемами заданий. Кроме того, введено написание эссе по литературе и истории. Это важный шаг, хотя эссе — сложный жанр. Например, нужно понимать, что Иван Грозный и Шекспир были современниками. При этом от ученика не требуется занимать какую-то идеологическую позицию: есть разные точки зрения, и это нормально», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что благодаря изменениям из экзаменов по гуманитарным предметам исчезли «тесты-угадайки», которые часто критиковали сторонники отмены ЕГЭ.

«Раньше в экзамене по литературе мог быть вопрос: „Любил ли Онегин Татьяну?“ с вариантами ответов: „Да“, „Нет“, „Когда как“. Правильный ответ был — „Когда как“. Сейчас такие задания ушли в прошлое», — привел пример Ямбург.

Лукутин добавил, что школьники каждый год имеют достаточно времени для подготовки к экзаменам, даже если в них вносятся изменения, так как «правила игры» объявляются заранее. Все задания ЕГЭ соответствуют школьной программе, подчеркнул он.

«Можно сказать, что последние задания в большинстве предметов — это задания повышенной сложности. Однако они вполне выполнимы для учеников, которые добросовестно учились 11 лет и готовились к поступлению в вуз», — отметил педагог.

Оба эксперта сошлись во мнении, что ЕГЭ сегодня — это эффективная система оценки знаний. Она также дает возможность детям из небольших городов конкурировать на равных с учениками из Москвы и Санкт-Петербурга за места в ведущих вузах страны. «Благодаря ЕГЭ дети из провинции могут поступить в любой университет. Это конкурс знаний, а не денег или связей. Ты выполнил задание, набрал 100 баллов — получил право на место. Нет? Тогда до свидания. Это справедливо», — пояснил Лукутин. Он также отметил, что коррупция в проведении экзаменов сегодня исключена, в отличие от прошлых времен, когда существовали «списки» и предопределенные результаты.

Разговоры о перегрузке школьников из-за ЕГЭ Ямбург назвал демагогией.

«Это опасная демагогия. Что такое перегрузка? В советской школе мы сдавали восемь экзаменов в июле и еще четыре в августе. Разве это не было перегрузкой?» — добавил он.

«Вариативность и гибкость современного ЕГЭ — это путь к снижению нагрузки на учеников», — считает эксперт.

Лукутин уверен, что альтернатив ЕГЭ на сегодняшний день нет.

«Единый государственный экзамен — это понятный и прозрачный выпускной и вступительный экзамен. Его структура не меняется резко, изменения вводятся постепенно», — пояснил он.

Эту точку зрения поддерживает и Ямбург.

«ЕГЭ — это медицинский факт. Он был, есть и будет», — заключил он.