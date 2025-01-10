Отмена пенсии? Экономист ошеломил россиян неожиданным заявлением — кто окажется под ударом?

Обеспечение достойного уровня жизни для пожилых граждан остается одной из самых сложных задач, с которыми сталкивается государство. Пенсионная реформа, запущенная в 2019 году, призвана укрепить бюджет Пенсионного фонда и улучшить финансовое положение граждан за счет повышения пенсионного возраста. Сокращение числа пенсионеров позволяет индексировать выплаты в соответствии с инфляцией, однако, как отмечает экономист Герман Ткаченко, этих мер недостаточно. По его словам, хотя к 2025 году средняя пенсия по старости в России превысит 24 тысячи рублей, реальная картина выглядит гораздо менее оптимистично. Депутат Госдумы Ярослав Нилов также критикует использование средних значений, считая их инструментом манипуляции общественным сознанием.

Ткаченко акцентирует внимание на том, что средний показатель складывается из крайних значений, из-за чего многие пенсионеры вынуждены буквально бороться за выживание, в то время как другие получают значительно более высокие выплаты. В рамках "Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года" государство ставит перед собой цель достичь уровня замещения пенсии в размере 70% от средней зарплаты при условии трудового стажа не менее 40-45 лет. Однако, согласно данным Росстата, текущие пенсии далеки от этих ожиданий. Средняя зарплата в стране составляет более 86 тысяч рублей, тогда как пенсии достигают лишь 30% от этой суммы, а социальные выплаты — всего 16%.

Экономист прогнозирует, что ситуация с государственными пенсиями будет только ухудшаться, и гражданам станет еще сложнее рассчитывать на достойные выплаты после завершения трудовой деятельности. Например, для получения максимальной пенсии необходимо иметь ежемесячный доход свыше 229 тысяч рублей, что для большинства работающих россиян является практически недостижимым.

В качестве альтернативы государственной системе предлагается программа долгосрочных накоплений, предполагающая софинансирование средств, которые граждане откладывают на специальные счета. Еще один вариант — корпоративные пенсии, основанные на добровольном страховании работников через индивидуальные или коллективные договоры. Как заключает Ткаченко, система государственных пенсий трансформировалась таким образом, что теперь гражданам придется в большей степени самостоятельно заботиться о своем будущем, поскольку выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом, слишком малы для комфортной жизни.