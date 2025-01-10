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вчера 22:30
общество

Подземный толчок магнитудой 3,4 зафиксирован в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В пятницу, 10 января, в 65 км восточнее города Искитим на юге Новосибирской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр подземного толчка, зарегистрированного в 10:06 по московскому времени, находился в 9,3 км севернее села Большой Изырак.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64. В этом районе ранее фиксировались землетрясения с магнитудой более 4.

Ученые связывают сейсмоактивность с горными работами, приводящими к перераспределению напряжений в земной коре. Очаги таких землетрясений обычно располагаются на небольшой глубине.

Специалисты предупреждают о возможных значительных сейсмособытиях в указанной зоне.

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Игорь Кириченко
Журналист

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