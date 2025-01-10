После перенесенной клинической смерти режиссёр и журналист Тигран Кеосаян впал в кому

Сообщается, что 59-летний кинематографист и телеведущий Тигран Кеосаян, сын известного создателя "Неуловимых" Эдмонда Кеосаяна, оказался в коматозном состоянии после клинической смерти, случившейся в конце декабря в результате серьёзных сердечных проблем. Об этом рассказала его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«До последнего не хотела раскрывать эту информацию, но, учитывая увеличение звонков от журналистов, решилась сообщить сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, перенёс клиническую смерть и сейчас пребывает в коме. Многим известно, что у него давно проблемы с сердцем», — передает слова Симоньян издание ugra-news.ru.

Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. В январе 2008 года Кеосаян оказался в больнице с предынфарктным состоянием и прошел лечение в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где ему установили стент в артерию для восстановления нормального кровотока.

Спустя два года, в 2010-м, Кеосаян снова оказался в больнице с аналогичными симптомами, и врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. Он прошёл повторное стентирование для улучшения кровообращения и снижения дальнейших сердечных рисков.

Кеосаян работает в киноиндустрии с 1992 года, сняв такие фильмы, как «Катька и Шиз», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит». Он также вёл телепередачи «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, а также «Международную пилораму» на НТВ.

После начала спецоперации, 28 февраля 2022 года, Европейский Союз внес Кеосаяна в санкционные списки, обвинив его в поддержке «сепаратистских движений в Крыму и Донбассе» и «распространении антиукраинской пропаганды». В ответ Кеосаян заявил, что санкции для него — это своего рода «невидимые ордена», добавив, что его наказали за его слова и идеи.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян оказывают волонтёрскую помощь воинским частям, в частности батальону «Югра», о котором Симоньян сняла документальный фильм. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — написала Маргарита Симоньян.