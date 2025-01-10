Обвинил ФК «Сибиряк» в расизме. Стали известны подробности скандала с бразильским игроком Нандо в Новосибирске

В ПМФК «Сибиряк» заявили, что проверяют инцидент, после которого бразильский игрок МФК «Норильский никель» Нандо покинул матч. Сообщения о расистских оскорблениях со стороны болельщиков «Сибиряка», вынудивших футболиста уйти с площадки, всколыхнули футбольное сообщество 9 января. Подробности — в материале Сиб.фм.

Конфликт разгорелся незадолго до окончания матча, когда группа болельщиков «Сибиряка» начала оскорблять Нандо, что, по словам клуба «Норильский никель», носило расистский характер. Устав от подобного отношения, игрок покинул поле. Это вызвало волну возмущения и у его команды, и у болельщиков. После этого клуб из Норильска опубликовал заявление, осудив поведение фанатов.

«Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота», — отметили в пресс-службе «Норильского никеля».

«Норильский никель» призвал РФС и другие компетентные органы принять решительные меры, чтобы исключить такие проявления в будущем.

ПМФК «Сибиряк» не оставил без ответа заявление норильского клуба. Новосибирцы подчеркнули, что их болельщики всегда были известны своим уважением к игрокам и клубу в целом, а агрессия и расизм — это явления, с которыми они категорически не согласны.

«Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода, мы обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации, для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и РФС в разборе этого момента», — ответил ПМФК.

Леандро Энрике Сиприано Катарино де Жесус, более известный как Нандо, родился 31 октября 1987 года в бразильском городе Белу-Оризонти. Футболист выступает за сборную России по мини-футболу.

С февраля 2012 года Нандо играет в Чемпионате России. За это время он пять раз становился чемпионом страны, пять раз завоевывал Кубок России и стал обладателем Суперкубка России в 2016 году. В сезонах 2017/18 и 2021/22 он был признан лучшим защитником чемпионата России.