Министерство обороны России опубликовало информацию о ходе специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска. Потери противника составили до 45 военнослужащих и автомобиль.

На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив шесть контратак ВСУ. Противник потерял до 480 военнослужащих, несколько боевых машин, артиллерийские орудия, склады боеприпасов и другое вооружение.

В Донецкой Народной Республике группировка войск «Юг» нанесла удары по позициям ВСУ, отразила две контратаки. Потери противника составили до 245 человек, бронетехника, автомобили и склады боеприпасов.

Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи, отразив 12 контратак ВСУ. Потери составили до 510 военнослужащих, бронетехника, автомобили и артиллерийские установки.

На Донецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ, уничтожив танк, артиллерию и склад боеприпасов.

Группировка «Днепр» отразила атаки ВСУ на запорожском и херсонском направлениях. Противник потерял до 45 человек, технику и склады боеприпасов.

Средствами авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов нанесены удары по инфраструктуре ВСУ в 163 районах.

Системы ПВО уничтожили авиационную бомбу «Hammer», 14 ракет HIMARS и 71 беспилотник.

С начала операции уничтожено 652 самолета, 20307 танков и другие единицы военной техники.