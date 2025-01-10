Пятничный гороскоп на 10 января-2025

Астрологи уже прозвали новую январскую пятницу днём соблазнов и призывают к рассудительности и хладнокровию. Особо внимание к своим душевным порывам стоит уделить некоторым знакам Зодиака.

ОВНЫ

В пятницу, 10 января займитесь анализом совершённых ошибок, чтобы не повторять их впредь.

ТЕЛЕЦ

В эту январскую пятницу звезды рекомендуют вам относиться ко всем событиям легко и непринуждённо.

БЛИЗНЕЦЫ

Новая зимняя пятница будет испытывать вас ленью. Не поддавайтесь ей и тогда вам гарантирована яркое событие к вечеру.

РАК

Если выполните все порученные вам дела до 15 часов 10 января, начальство оценит ваше рвение небольшой премией.

ЛЕВ

Особо филигранно в эту пятницу вы решите семейные дела. Посвятите вечер детям или родителям.

ДЕВА

Нынешняя пятница и ваша кипучая энергия вознесёт вас до небес, но оттуда больно падать – так что не загордитесь там особо.

ВЕСЫ

Вторая январская пятница превратит вас в настоящих «токсиков». Ваша задача — быть более дипломатичным с коллегами и дома.

СКОРПИОН

Пятница, 10 января вернёт вас в прошлое. Смело идите на встречу со старыми друзьями и погружайтесь в воспоминания.

СТРЕЛЕЦ

Искушения этой пятницы будут буквально преследовать вас на каждом шагу. От половины из них стоит отказаться ради собственной безопасности.

КОЗЕРОГ

Деловое предложение, если вы его долго ждали, обрушится на вас в ту пятницу. Не спешите соглашаться, пока не обсудите все нюансы.

ВОДОЛЕЙ

10 января вам стоит пересмотреть своё окружение под «лупой» — в нём явно завелся лазутчик, который изрядно портит вашу карму.

РЫБЫ

В эту зимнюю пятницу подумайте о здоровье, иначе ваши хронические недуги навалятся на вас и выбьют из рабочей колеи.