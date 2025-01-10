Разбил 20-летний брак ради молодой и делится пикантными подробностями интима 79-летний композитор Дунаевский

Максим Дунаевский женился в восьмой раз и надеется прожить с женой на 35 лет моложе его как можно дольше.

79-летний Дунаевский не только плодовитый автор (написал музыку более чем к 50-ти фильмам, мультфильмам и мюзиклам советского и российского кинематографа), но и успел накопить семейный багаж из восьми жён.

Заключительной, как уверяет сам Максим, стала музыковед Алла Новосёлова (ласково называет её Лялей). Женщина младше своего пожилого супруга на 35 лет, но это не помешало им заключить законный брак и прожить уже семь лет вместе.

Правда для этого Дунаевский развелся с седьмой супругой Мариной Рождественской (дирижер-хоровик), прожив с ней 20 лет. Зато теперь Максим уверяет, что наконец-то обрёл свою музу.

«Пусть сколько дано, [столько и] проживу с человеком, с которым по-настоящему хорошо. Там, где у меня в семье есть и друг, и секс, и великолепный партнер по всем вопросам», — поделился с журналистами подробностями личной жизни 79-летний композитор.

Кстати сказать, четвертая супруга композитора, актриса Наталья Андрейченко, жалуется на их общего 39-летнего сына, который явно пошёл в отца и меняет жён, как перчатки по сезонам.

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