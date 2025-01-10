Следственный комитет рассмотрит дело о смерти мужчины в ЖК «Акатуйский»

В Новосибирске обнаружили труп мужчины под окнами дома.

На улице Виктора Уса, 7 в Новосибирске поздно вечером 9 января 2025 года местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили Сиб.фм проживающие в жилом комплексе «Акатуйский».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили гибель мужчины.

«Информация в Отдел полиции №8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску поступала. На место выезжала следственно-оперативная группа. Материалы переданы в СК», — уточнили в ведомстве для Сиб.фм.

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