Смертельно опасная змея укусила жительницу Новосибирска в новогодние праздники

Жительница Новосибирска стала жертвой укуса главного символа 2025 года.

Семья Воробьевых – супруги Альбина и Антон, а также их дочь Кира отправились в Занзибар на новогодние праздники. Сибиряки решили встретить 2025-й в теплой стране. Но проведение каникул не обошлось без экзотической опасности.

Как сообщила Сиб.фм Альбина Воробьёва, семья жила в бунгало. На кухне у них был аквариум, в котором жили две змеи. Когда сибиряки заселялись в номер, то администрацию попросили убрать змей из-за страха. Но она отказалась это делать, ссылаясь на то, что это не предусмотрено правилами. А змеи, по их словам, безопасные. Однако всё оказалось напротив, уверяет Альбина Воробьева.

«3 января в ночное время одна из змей выползла из аквариума. При этом не понятно, как это произошло. Крышка была закрыта, были только небольшие отверстия, через которые змея не могла бы пролезть. В этот момент мы еще не спали, но громко смотрели телевизор. Змея подползла ко мне и укусила за палец. Я громко закричала, сначала подумала, что какой-то таракан укусил меня, потом мы увидели ускользающую под диван змею. Было очень больно. Супруг тут же поднял на уши администрацию, они вызвали врачей. Мне обработали рану и поставили укол. Сказали, что вовремя успели, иначе последствия были бы печальные», – рассказывает Сиб.фм Альбина Воробьева.

Сибирячке рассказали, что ее укусила слоеная гадюка – это вид ядовитых африканских змей. По словам женщины, в первые два дня после укуса ей было больно ходить, но теперь эти ощущения прошли. Семья готовится к перелёту в Россию.

Администрация отельного комплекса принесла извинения туристке. Администрация покрыла расходы на медиков, а также предложила семье экскурсию по Индийскому океану.

Кстати, в новогодние праздники в сети разлетелось видео, где в Казахстане змея укусила модель за нос во время фотосессии. К счастью, девушка выжила.