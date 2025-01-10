Список бюджетных мест на новый учебный год формируют в Новосибирской области

В регионе формируют список бюджетных мест на учебный 2025 год.

В Новосибирской области утверждены контрольные цифры приема на бюджетные места в учебные заведения на 2025-2026 годы. В следующем учебном году из областного бюджета будет финансироваться 13 514 мест. Об этом пишет портал infopro54.

Основная часть мест выделена для инженерных и технических специальностей — 7 540. Лидируют направления «Машиностроение» (1 700 мест), «Техника и технология наземного транспорта» (1 150 мест) и «Техника и технологии строительства» (1 025 мест). На четвертом месте — «Информатика и вычислительная техника» (965 мест).

Для направлений «Науки об обществе» выделено 1 400 мест, из которых 1 050 — на «Сервис и туризм». В области «Здравоохранения и медицинских наук» планируется 1 362 места, из них 854 — на «Сестринское дело», 498 — на «Клиническую медицину». Для сельского хозяйства выделено 1300 мест, включая 1 175 мест для «Сельского, лесного и рыбного хозяйства».

Также на «Образование и педагогические науки» предусмотрено 912 мест, на «Гуманитарные науки» — 555, а на «Искусство и культуру» — 370.