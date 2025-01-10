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общество

Стали известны самые крупные должники по налогам из Новосибирска

Фото: Сиб.фм

В УФНС назвали самых крупных должников по налогам из столицы Сибири.

По данным РБК Новосибирск, семь новосибирских компаний задолжали ФНС более 3,6 миллиардов рублей. Каждая из этих организаций должна не менее 200 миллионов рублей, а самая крупная задолженность достигает почти два миллиарда.

Лидером антирейтинга стала компания «Деловые Линии Сибири», которая занимается оптовой торговлей моторным топливом. В ноябре ФНС подала в арбитражный суд заявление о признании компании банкротом из-за долга в 1,99 миллиардов рублей.

Напомним, что дополнительная индексация пенсий может достичь 5–7%, сообщил экономист Василий Колташов, директор Института нового общества.

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Валерия Митрохина
Журналист

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