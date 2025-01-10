В 2025 году на пенсию не отпустят никого – так работает поэтапное повышение возрастного порога в России

В рамках текущей пенсионной реформы к 2028 году в нашей стране возраст выхода на заслуженный отдых вырастет с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Переходной этап от одного возраста к другому значительно повлиял на получение статуса пенсионера в текущем моменте и сделал невозможным выход на пенсию на общих основаниях в наступившем 2025 году (в следующий такая ситуация повторится в 2027-м).

Эксперты СФР связывают это явление с тем, пенсионный возраст, начиная с 2023 года, увеличивается на один год раз в два года. Однако исключения всё же есть, успокаивают россиян специалисты.

По их устойчивому мнению, в 2025 году пенсионерами смогут стать: многодетные матери, люди, имеющие длительный трудовой стаж, предпенсионеры (должны два года состоять на учете в центре занятости), работники вредных и опасных производств, инвалиды войны, жители Крайнего Севера, работники культуры, образования и здравоохранения.

Отметим, в связи с повышением пенсионного возраста в 2024 году на пенсию вышли женщины, которым исполнилось 58 лет (1966 г.р.) и 63-летние мужчины (1961 г.р.). В 2027 году пенсионный возраст вырастет до 59 лет для женщин и 64 — для мужчин (1962 и 1967 годы рождения).

Между этими периодами никто не начнет получать пенсию по старости, за исключением особых категорий граждан, которые мы перечислили выше по тексту.

Ранее «Сиб.фм» писал, как и когда сразу на 3 года повысят пенсионный возраст в России.