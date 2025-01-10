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В 60 лет скончалась Народная артистка России Евгения Добровольская

Фото: МХТ имени А. П. Чехова

В возрасте 60 лет скончалась Народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, где она являлась ведущей актрисой.

В течение последнего года актриса боролась с тяжелой болезнью. Первой ролью Евгении Добровольской в МХАТе стала Нина Заречная в спектакле «Чайка». Она сыграла почти тридцать ролей в театре.

Елена Добровольская окончила ГИТИС и с 1987 года стала актрисой МХАТа им. Горького. В разные годы она также выступала в театре-студии под руководством Олега Табакова и в театре-студии «Современник-2».

С 1991 года актриса стала частью труппы МХТ им. Чехова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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