В больнице скончался пострадавший в ДТП на Гусинобродском шоссе Новосибирска

Пострадавший в ДТП на Гусинобродском шоссе умер в больнице.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области, один из участников аварии, которая произошла в новогодние каникулы на Гусинобродском тракте, скончался в больнице.

Уточняется, что еще два пассажира сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, один — в стабильно тяжелом.

Напомним, что 5 января 2025 года в Октябрьском районе Новосибирска водитель Toyota Estima двигался по Гусинобродскому тракту со стороны Сада «Медик» в сторону улицы Зеленодолинская и в результате мужчина выехал на встречную полосу, после чего врезался в Toyota Land Cruiser Prado