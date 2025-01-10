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проиcшествия

В больнице скончался пострадавший в ДТП на Гусинобродском шоссе Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Пострадавший в ДТП на Гусинобродском шоссе умер в больнице.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области, один из участников аварии, которая произошла в новогодние каникулы на Гусинобродском тракте, скончался в больнице.

Уточняется, что еще два пассажира сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, один — в стабильно тяжелом.

Напомним, что 5 января 2025 года в Октябрьском районе Новосибирска водитель Toyota Estima двигался по Гусинобродскому тракту со стороны Сада «Медик» в сторону улицы Зеленодолинская и в результате мужчина выехал на встречную полосу, после чего врезался в Toyota Land Cruiser Prado

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Валерия Митрохина
Журналист

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