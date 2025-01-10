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проиcшествия

В Новосибирске 80 подростков были задержаны за декабрь

Фото: АБ "Гвардия"

За декабрь 2024 года в Новосибирске задержали 80 подростков.

По данным пресс-службы Агентства безопасности "Гвардия”, в Новосибирске за декабрь 2024 года сотрудники зафиксировали почти три тысячи тревожных сигналов.

Уточняется, что сотрудники предотвратили более 700 правонарушений и задержали 340 человек, среди них оказалось 80 подростков. Также сотрудники спасли человека, который пытался свести счеты с жизнью.

Напомним, что за новогодние праздники на дорогах Новосибирской области погибли 10 человек

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Валерия Митрохина
Журналист

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