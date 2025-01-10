В Новосибирске местным жителям дали советы по экономии электроэнергии

Как местные жители могут сэкономить на счетах за электроэнергию — рассказали в Новосибирске.
Новосибирцы могут сэкономить на счетах за электроэнергию, применяя простые способы энергосбережения. Об этом рассказали ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ для МК в Новосибирске.
Сегодня, 10 января, в день сокращения энергетических затрат, эксперты напомнили о важности рационального использования электроэнергии и ее влиянии на экологию.
По словам декана факультета энергетики НГТУ НЭТИ Анастасии Русиной, помимо экономии в семейном бюджете, снижение потребления электроэнергии помогает уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.
“Есть несколько способов, которые помогают решать проблему энергосбережения — в первую очередь это замена ламп накаливания на светодиодные лампы (они работают дольше и потребляют значительно меньше электроэнергии). Можно использовать установку нормализаторов напряжения — устройств, которые регулируют напряжение и тем самым регулируют мощность потребляемой энергии”, — рассказала специалист.
Напомним, что Новосибирск готовится стать центром производства российских беспилотников