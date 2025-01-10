В Новосибирске обнаружили труп мужчины в ЖК «Акатуйский»

Полиция начала проверку по факту гибели мужчины.

ЧП произошло поздно вечером 9 января. В редакцию Сиб.фм обратились жители ул. Виктора Уса, 7 и сообщили об обнаружении трупа. По словам местных жителей, мужчина в черной одежде лежал без признаков жизни.

На место ЧП выехала полиция. Как сообщили Сиб.фм в правоохранительных органах, выясняются обстоятельства гибели мужчины.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).