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проиcшествия

В Новосибирске обнаружили труп мужчины в ЖК «Акатуйский»

Фото Сиб.фм

Полиция начала проверку по факту гибели мужчины.

ЧП произошло поздно вечером 9 января. В редакцию Сиб.фм обратились жители ул. Виктора Уса, 7 и сообщили об обнаружении трупа. По словам местных жителей, мужчина в черной одежде лежал без признаков жизни.

На место ЧП выехала полиция. Как сообщили Сиб.фм в правоохранительных органах, выясняются обстоятельства гибели мужчины.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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