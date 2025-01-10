В Новосибирске прошло ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик»

Долгожданное мультимедийное ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» прошло в Новосибирске в новогодние каникулы, 4 и 5 января. Новое исполнение классической истории Эрнста Теодора Гофмана включило в себя динамику фигурного катания, яркие костюмы, чарующую музыку и яркое световое шоу.

В основе музыкального оформления легла авторская переработка произведения Петра Чайковского, помноженная на совершенно новые инструментальные композиции и авторские песни, которые полюбились зрителям спектакля.

Олимпийский хореограф Никита Михайлов привлек к проекту ведущих фигуристов России и солистов мировых ледовых шоу. На льду выступали профессиональные спортсмены, артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и воздушные гимнасты. Новосибирцы увидели ярких, молодых и жадных до признания артистов, которые с каждым выходом на лед демонстрируют зрителям безграничный талант и непоколебимую силу духа. Также, в постановке приняли участие ледовые акробаты и воздушные гимнасты.

В озвучке приняли участие популярные артисты: музыкант, актер театра и кино Александр Устюгов (Викинг, Ментовские войны, Союз спасения), певица Мариам Мерабова (Голос, Три аккорда, Голоса большой страны) и солистка мировых мюзиклов Теона Дольникова (Нотр-Дам де Пари, Метро, Пола Негри, Покахонтас).

Партнеры мероприятия:

ГК СМСС

ПАО «Банк Уралсиб»

ФШ «Динамо в Новосибирске»

Компания «Деревенское молочко»

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