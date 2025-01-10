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общество

В Новосибирске сроки ввода синхротронного источника СКИФ перенесли на конец 2025 года

Фото: СКИФ

На конец текущего года перенесли сроки ввода синхротронного источника СКИФ.

Правительство России перенесло сроки строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Обновленный график, согласно официальному документу, предусматривает завершение работ до 31 декабря 2025 года.

Уточняется, что перенос сроков связан с задержками в согласовании параметров синхротронного излучения и проблемами с поставками оборудования из-за международных санкций.

Запуск установки с шестью станциями первой очереди теперь запланирован на конец 2025 года, а начало экспериментальных работ — на 2026 год.

Напомним, что Новосибирск готовится стать центром производства российских беспилотников

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Валерия Митрохина
Журналист

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