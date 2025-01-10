В Новосибирске завершено расследование дела о мошенничестве с онлайн-кредитами: ущерб более 16 млн рублей

В Новосибирске завершено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве.

Фигуранты обвиняются в хищении средств граждан под предлогом предоставления онлайн-кредитов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, с января по декабрь 2022 года житель города организовал в арендованных офисах не менее пяти кол-центров, которыми управляли его знакомые. Операторы звонили жителям разных регионов России, представляясь сотрудниками вымышленных банков, и предлагали оформить кредиты, убеждая собеседников компенсировать расходы на оформление займов.

Для скрытности преступной деятельности использовались различные меры конспирации, такие как смена банковских карт, сим-карт, смартфонов и адресов кол-центров. Каждый участник схемы получал сценарий, который регулировал действия и ответы при общении с гражданами. Ожидается, что пострадавших около 300 человек, которым причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области. Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения.