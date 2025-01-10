В Новосибирске жители протестуют против строительства приюта для животных в Хилокском микрорайоне

Жители Хилокского микрорайона в Новосибирске выразили недовольство проектом строительства приюта для бездомных животных на улице Малыгина, рядом с Хилокским рынком.

По их мнению, размещение объекта усугубит уже существующие проблемы района, такие как сложная транспортная ситуация, повышенная криминогенность и близость к свалке и кладбищу. Об этом пишет Atas.info.

Как сообщил местный активист Михаил Михайлов, в районе уже существуют стаи бездомных собак, которые представляют угрозу для жителей. Строительство приюта, по его словам, может увеличить численность животных, создавая дополнительные неудобства.

Улица Малыгина граничит с Верх-Тулинским сельсоветом, и муниципальная земля в этом районе практически отсутствует. Мэрия планирует расселение жителей улицы к 2026 году, после чего территорию можно будет использовать под строительство. Однако местные жители сомневаются в своевременности переселения и требуют пересмотра проекта.

Стоимость строительства приюта, по предварительным оценкам, составляет 650 миллионов рублей, что вызывает вопросы у общественности, особенно на фоне затрат на расселение жителей, оцененных в 530 миллионов рублей.

Жители микрорайона заявляют, что будут добиваться изменений в проекте, если расселение улицы не состоится в ближайшие годы.