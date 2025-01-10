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общество

В Новосибирской области построят почти 800 км линий электропередач до 2028 года

Фото: Пресс-служба АО «ДРСК»

В Новосибирской области до 2028 года планируется строительство почти 800 км линий электропередач.

Это указано в распоряжении Правительства РФ, утверждающем Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

В соответствии с документом, линия Алтай — Карасук будет иметь протяженность 428 км, а линия Таврическая — Карасук — 371 км.

В начале 2024 года компания «Россети Сибирь» сообщила о критическом росте нагрузок на электросети в Сибири. В Новосибирске увеличение потребления электроэнергии было связано с коммунальными авариями.

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Игорь Кириченко
Журналист

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