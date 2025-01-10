В Новосибирской области с начала года гололедные травмы уже получили 100

Медицинские учреждения Новосибирской области подвели итоги первой недели января 2025 года.

Врачи отметили снижение числа госпитализаций по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сообщается, что уменьшилось количество обращений, связанных с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями. Уровень заболеваемости острыми сосудистыми патологиями, такими как инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, остался на прежнем уровне.

Вместе с тем увеличилось число тяжелых сочетанных травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий.

В Минздраве Новосибирской области добавили, что за первую неделю января с гололедными травмами в травмпункты Новосибирска обратились 100 человек, тогда как в 2024 году таких обращений было 154.