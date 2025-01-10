Врач-онколог Табагуа рассказал, как выявить рак молочной железы

Онкологические заболевания, включая рак молочной железы, часто выявляются на поздних стадиях, что усложняет лечение.

Однако существуют методы диагностики, которые помогают обнаружить болезнь на ранних этапах. Об этом пишет runews24.ru.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Тенгиз Табагуа рассказал о признаках заболевания и способах диагностики. По его словам, ранние симптомы могут включать втяжение соска, покраснение и уплотнение кожи, а также наличие уплотнений в области молочной железы. Однако самостоятельная диагностика неэффективна, так как выявленные признаки обычно указывают на уже запущенные формы болезни.

Диагноз рак молочной железы ставится только после инструментального обследования и биопсии. Врач подчеркнул, что лабораторных анализов или маркеров, позволяющих однозначно определить заболевание, на данный момент не существует.

Фактором риска является наследственность. Женщинам с семейным анамнезом онкологических заболеваний рекомендуется тестирование на BRCA-мутации. В случае обнаружения генетических изменений назначаются дополнительные консультации генетика и онколога для определения дальнейшей тактики.

Для раннего выявления заболевания врачи советуют женщинам старше 40 лет регулярно проходить маммографию и диспансеризацию. Специалисты отмечают, что обследование важно проводить в профильных медицинских центрах.