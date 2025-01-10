Врачи предлагают зимой заменить кроссовки и кеды на валенки

Российский врач-терапевт расставила окончательные точки на «и» в этом вопросе, можно ли носить в зимний период кроссовки и кеды.

Чёткая и однозначная позиция российских медиков не оставила шансов любителям зимнего «форса». По единодушному мнению врачей нашей страны, носить кроссовки и кеды в зимний период не стоит, поскольку ноги особенно уязвимы.

Аргументов в защиту этой позиции несколько. По словам врача-терапевта Людмилы Лапа в беседе с изданием «Газета.Ru», проблема заключается в материалах, из которых изготовлена легкая обувь, и в разнице температур.

«Кроссовки и кеды всегда имеют тонкую подошву, которая может промокнуть. А раз мы промокли, то сразу заболели ОРВИ и активировали те хронические вирусы, которые живут в нашем организме. Как только мы переохладились, они (вирусы – прим.ред.) тут же активируются и начинают «пляску»: сразу закладывает нос, глаза, температура поднимается до 39. Но этого можно избежать, если не ходить в кедах и кроссовках», — пояснила она.

По наблюдениям врача, погода в России нынешней зимой по большей части «коварная», когда разница между дневной и вечерней температурами может привести к переохлаждению.

«Мы переохлаждаемся, потому что комфортная температура для человека в помещении и на воздухе — 24 градуса. Если нет 24 градусов, значит, мы должны одеваться тепло: кожаные ботинки на теплой подошве. Или, как раньше, валенки», — объяснила врач-терапевт.

На её экспертный взгляд, старое-доброе утверждение о том, что «ноги надо держать в тепле, а голову — в холоде» работает только при условии, если и ноги, и голова абсолютно здоровы.

Опытный доктор выразила единодушное мнение российских врачей и напомнила, что только правильный выбор одежды и обуви поможет сохранить здоровье.

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