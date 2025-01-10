Вторая индексация пенсии: насколько могут увеличиться выплаты

Дополнительная индексация пенсий может достичь 5–7%, сообщил экономист Василий Колташов, директор Института нового общества.

Решение о второй индексации может быть принято уже в январе, когда станут доступны официальные данные о фактическом уровне инфляции за 2024 год. Как отметил Колташов, эти цифры, хотя и будут сглажены, все же продемонстрируют, что инфляция оказалась выше прогнозируемой.

«Эти данные будут получены, и на их основе будет принято решение о дополнительной индексации, возможно, на 5%, 6% или даже 7%», – предположил эксперт.

С 1 января 2025 года пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, были проиндексированы на 7,3%. При этом для работающих пенсионеров индексация не проводилась с 2015 года.