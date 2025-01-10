За новогодние праздники в Новосибирской области произошла почти сотня пожаров

В регионе произошло 97 возгораний за праздники.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в регионе произошло 97 пожаров, в результате чего погибли четыре человека и еще пятеро получили травмы.

Так, 38 пожаров произошли в городе, из них 10 — в многоквартирных домах, три — в частных жилых строениях, еще четыре возникли в дачных и садовых кооперативах. Об этом уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске 80 подростков были задержаны за декабрь