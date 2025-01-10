Завершено возведение монолитного каркаса поликлиники № 16 в Новосибирске

В Новосибирске завершены работы по возведению монолитного каркаса поликлиники № 16.

Строители в Ленинском районе завершили бетонирование всех плит перекрытия, стен и колонн последнего, четвертого этажа, а также обустройство лестничных маршей и парапетов. В общей сложности было залито более шести тысяч кубометров бетона.

Поликлиника № 16 строится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) Группой компаний «ВИС». Она рассчитана на 1 194 посещения в смену и предназначена для обслуживания более 80 тысяч жителей района.

Строительство ГЧП-поликлиник в Новосибирске началось в октябре 2021 года, хотя изначально планировалось завершить строительство семи объектов до августа 2022 года. Отставание в сроках строительства связано с долгим процессом проектирования, а также с воздействием санкций и пандемии, как сообщили в Минздраве региона и ГК «ВИС». На данный момент ни одно из медицинских учреждений, возводимых в рамках ГЧП, не сдано.